Grazie all'impegno dei carmagnolesi, donate attrezzature all'ospedale San Lorenzo

Proseguono le iniziative di solidarietà di Enti, aziende e privati cittadini nei confronti dell’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola.

La raccolta fondi, avviata nei mesi scorsi dal Sindaco Ivana Gaveglio e dall’Assessore Alessandro Cammarata attraverso la Fondazione di Comunità ha consentito di consegnare all’Ospedale nei giorni scorsi una macchina lava zoccoli e una macchina per il lavaggio e disinfezione degli strumenti. Anche in occasione di questa donazione, gli acquisti sono stati concordati con l’ospedale per venire incontro alle esigenze immediate e concrete della struttura.

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare sia i cittadini, le aziende e gli enti che con grande spirito di solidarietà stanno contribuendo alla raccolta fondi a favore delle strutture locali che fronteggiano l’emergenza, sia l'Opera Pia Cavalli che, con assoluta trasparenza gestisce in modo efficace la raccolta e l'impiego dei fondi stessi; il flusso delle donazioni ricevute in questi giorni consentirà infatti l'acquisto di altro materiale che l'Ospedale stesso indicherà.