Scuole paritarie, Varaldo (FI): “Affossarle è disegno folle del Governo, cambiare rotta prima che sia troppo tardi”

“Oggi inizia lo sciopero delle scuole paritarie. Sono con loro perché per il Governo loro sono invisibili. Eppure sono 12mila scuole con oltre 900mila studenti e 100mila dipendenti. Come fanno ad esserlo? Sono sempre stato dalla loro parte per due ragioni: primo perché è grazie alla loro presenza che in Italia esiste la libertà di scelta educativa e formativa da parte delle famiglie. Tutelarle non significa solo preservare questa libertà ma anche la libertà d’insegnamento.” Lo dichiara Tommaso Varaldo, Coordinatore torinese del movimento giovanile di Forza Italia e Consigliere Comunale a Chieri.