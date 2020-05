Marocchino denunciato dalla Polfer Torino per aver trasgredito le norme sull'immigrazione

La Polfer di Torino ha denunciato un 46enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, per aver trasgredito le norme sugli stranieri. L’uomo è stato rintracciato, nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria per vigilare sul rispetto delle misure anti-Covid, presso l’uscita principale della stazione di Torino Porta Nuova.

Accompagnato presso gli uffici, il 46enne è stato sottoposto a controlli da cui è risultato essere destinatario di due Ordini del Questore di Torino, uno del 2018 e l’altro del 2019, a cui lo straniero non ha ottemperato nei termini di legge.