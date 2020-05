C'è anche la torinese Betwyll tra gli "eroi" dell'innovazione che saranno protagoniste su Sky

C'è anche la torinese Betwyll , app di social reading per leggere e commentare libri e contenuti culturali, è tra le 16 startup finaliste di B Heroes , la trasmissione tv italiana che si occupa di innovazione e promozione di nuovi business, in onda dal 25 maggio. L’obiettivo della sfida in cui, puntata dopo puntata, si cimenteranno le giovani imprese, è aggiudicarsi i finanziamenti in palio e intraprendere un ulteriore percorso di crescita.

La trasmissione, in onda su Sky e Now TV, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, racconta, in un viaggio da Nord a Sud, il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana, i sogni e le aspirazioni degli startupper talentuosi.



“Se fare impresa richiede il sapersi adattare con flessibilità ai cambiamenti improvvisi - commenta Anna Roscio, responsabile della direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo - ciò è ancor più vero in momenti come quelli attuali”.



Saranno 35 le tappe in giro per l’Italia, da maggio a ottobre, per conoscere le migliori giovani aziende del Paese. Sono state ricevute 1.112 richieste di partecipazione, incontrate 501 startup e coinvolti 473 mentor per la selezione. Alla fine del roadshow 87 aziende hanno gareggiato a suon di progetti e numeri per entrare nella fase conclusiva: 16 startup si sfideranno in tv al cospetto dei selezionatori Fabio Cannavale, imprenditore, promotore di B Heroes e fondatore di decine di aziende, Lisa di Sevo, presidente SheTech e partner e investor manager di PranaVentures, e Laurent Foata, responsabile del fondo di venture capital Adrian Growth.