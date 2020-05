Lite in strada in corso Regina Margherita: 21enne accoltellato al torace

Attimi di paura ieri sera in corso Regina Margherita, dove a seguito di una lite scoppiata per futili motivi un 44enne algerino ha accoltellato al torace un ragazzo di 21 anni originario del Marocco. Dopo aver disarmato l'aggressore, il giovane lo ha colpito con calci e pugni al volto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: la vittima è stata dimessa dal "Maria Vittoria" con una prognosi di sette giorni, mentre il 44enne, accompagnato al "Gradenigo", ha riportato un sospetto trauma cranico con interessamento all’occhio.

I carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, hanno arrestato il 44enne per tentato omicidio.