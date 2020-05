Comunali 2021, Lo Russo:"Coordinamento metropolitano su "Strategia Torino" per il sistema fieristico e congressuale"

Un coordinamento metropolitano, che coinvolga anche la Regione, per elaborare una “Strategia Torino” per il sistema fieristico e congressuale: sarà questo uno dei punti del “Progetto per Torino” del centrosinistra, per le Comunali del 2021. Ad annunciarlo il capogruppo comunale del Pd Stefano Lo Russo, preoccupato dal possibile addio di Gl Events al Lingotto Fiere. Un’infrastruttura “snodo nevralgico della Città e del suo futuro”.

“Il fieristico e il congressuale – prosegue l’esponente dem - sono asset fondamentali per il rilancio del turismo e del ruolo internazionale di Torino. L'abbandono di fatto del grande centro congressi nell'area Westinghouse, il ruolo del Centro Congressi dell'Unione Industriale e della Camera di Commercio che hanno esigenze di potenziamento funzionale, il ruolo di Parcolimpico e del PalaAlpitour nella gestione degli eventi e il Centro fieristico e congressuale del Lingotto sono tutti elementi che per essere messi a sistema e produrre una Torino davvero a vocazione turistica e congressuale richiederebbero una amministrazione comunale con una strategia a lungo termine, capacità di lavoro amministrativo, voglia di occuparsene”. “Cose di cui palesemente sia Appendino che il suo Assessore Sacco sono completamente sprovvisti” aggiunge Lo Russo, annunciando poi di voler elaborare una strategia metropolitana condivisa tra Comuni e Regione sul fieristico e congressuale.

“Sarà fondamentale il pieno coinvolgimento e il sostegno delle Fondazioni, degli Atenei e dei partner pubblici e privati direttamente coinvolti. Solo così si può affrontare il problema, non di certo limitandosi a guardarsi la punta dei piedi facendosi piovere i problemi addosso come è stato fatto in questi anni di M5S alla guida di Torino” conclude il capogruppo del Pd.

Preoccupato dal possibile addio di Gl Events al Lingotto Fiere anche il Presidente della 8 Davide Ricca, che chiede al “Comune di Torino di mettersi subito al lavoro per scongiurarlo”.

“La chiusura del polo fieristico - aggiunge Ricca - è un rischio che il quartiere Nizza Millefonti non può permettersi. Parliamo di una zona della città ferita da anni dai cantieri per la costruzione del Palazzo della Regione e il prolungamento della metropolitana, di cui ancora non si vede la fine”.