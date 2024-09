Teatro, buon cibo, il jazz e tanto altro: a Moncalieri autunno fa rima con eventi e divertimento

Dall'enogastronomia (con gli storici appuntamenti con la fiera del bollito e quella della trippa), al circo, dalla musica (con il clou rappresentato come sempre dal Jazz Festival) all'ambiente e al florovivaismo, per arrivare alla novità dell’Aperitivo degli Innamorati. E' un autunno ricco come mai di grandi eventi quello che Moncalieri si prepara a mandare in scena.

Un autunno ricchissimo di eventi

Nel giorno in cui ha lanciato ufficialmente la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2028, la città guidata dal sindaco Paolo Montagna ha presentato il cartellone degli appuntamenti che prendono il via in questo fine settimana. Anzi, con "Colpi di Testa – La moda dei cappelli tra ‘800 e ‘900", inaugurato lo scorso weekend al Castello Reale, ha già dato il via ufficiale a un autunno il cui slogan è, oggi più che mai, "Moncalieri ogni passo, una scoperta".

Il fitto calendario degli eventi, presentato nei giorni scorsi al Circolo dei Lettori con l'assessora alla Cultura Antonella Parigi a fare da gran cerimoniera, caratterizzerà tutto l’autunno moncalierese sino alla fine dell’anno con le iniziative previste per Natale e Capodanno, offre un ventaglio di proposte, momenti di intrattenimento e manifestazioni culturali assolutamente inedito, sia per numero che per livello qualitativo.

Si parte con il circo e il Nice Festival

L’elenco è davvero ampio e si inizia con la seconda edizione del Nice Festival, organizzato da Fondazione Cirko Vertigo in collaborazione con il centro di produzione blucinQue, le scuole e la rete dei Comuni, che avrà come base degli spettacoli il PalaExpo. Domenica 22 settembre la giornata di apertura in piazza Vittorio Emanuele II con un memorabile pomeriggio di festa: dalle ore 16 alle ore 20 la piazza sarà animata dai laboratori di circo sociale della Fondazione UCI e dagli spettacoli dell’Accademia Cirko Vertigo.

E nel weekend ecco anche la novità di PedalanPo: tre percorsi in bici nei territori Unesco della riserva MAB Collina PO in occasione della settimana dedicata alla Mobilità Sostenibile. L’avventura in bicicletta lungo le sponde del Po alla scoperta di paesaggi e luoghi nascosti e affascinanti che il fiume regala lungo il suo corso.

Ma questo è solo l'inizio. Ecco arrivare anche la terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car, la manifestazione dedicata alla passione per l’auto e che grazie a una giuria prestigiosa conferirà l’ambito trofeo “Best of Show” fino alla seconda edizione del Gusto Festival, con i tradizionali appuntamenti con trippa e bollito, che dopo il successo dell’anno scorso cresce ancora di più con l’aggiunta del Pro Loco Days nell’ultimo weekend.

Da Gusto a Fiorile al Moncalieri Jazz

Si prosegue con la decima edizione di Fiorile, orti e fiori in mostra al Castello di Moncalieri e si arriva al debutto di C2C, il noto festival internazionale dedicato ai suoni della contemporaneità, con l’evento C2C Kids dedicato alle famiglie alle Fonderie Limone.

Infine, sarà lanciato l’Aperitivo degli Innamorati e ritornerà il Moncalieri Jazz Festival, per il 27esimo anno sotto la guida dell'istrionico maestro Ugo Viola, una delle rassegne più longeve del panorama italiano che dal 2 al 17 novembre saprà coinvolgere tutta la città, a partire dalla Notte Nera.