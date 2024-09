Il World cleanup day arriva anche sulle rive del Po. E raggiunge il Regina Margherita

Torna in queste ore, come di consueto, il World Cleanup Day, un'iniziativa internazionale finalizzata a sensibilizzare e mobilitare le comunità locali di tutto il mondo per la pulizia degli spazi pubblici e la tutela dell'ambiente.



Quest’anno Let's Do It! Italy, l'organizzazione nazionale che fa parte del movimento globale Let's Do It! World, in collaborazione con i punti vendita Leroy Merlin di Collegno e Moncalieri, ha previsto una pulizia del lungo Po, dai Murazzi fino al Borgo Navile di Moncalieri.

La novità è che – in collaborazione con Fondazione Forma - saranno puliti, dai cittadini che vorranno partecipare iscrivendosi, anche gli spazi nel piazzale di fronte all’Ospedale Infantile Regina Margherita.

‘Fondazione Forma è molto lieta di contribuire e partecipare attivamente a questa iniziativa, all’insegna dell’educazione ambientale, per la pulizia di spazi destinati ai più piccoli e per la tutela dell’ambiente”, dichiarano i vertici di Fondazione Forma.