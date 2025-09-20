Scooter contro auto, il conducente finisce all'ospedale. Ancora un incidente negli incroci "maledetti" di Mirafiori

Ancora un incidente all'incrocio dove ormai da tempo, a Mirafiori, sono accesi i riflettori di chi chiede più sicurezza stradale. Verso le 13,40 di venerdì, infatti, uno scooter che percorreva via Candiolo in direzione via Artom è andato a scontrarsi con una Panda che procedeva lungo via De Maistre in direzione via Pisacane. Il conducente dello scooter è ricoverato in prognosi riservata al Cto. Nella carambola, sono stati danneggiati anche due veicoli parcheggiati poco distante.



"Questo incrocio fa parte dell'area della quale si è discusso molto in Consiglio di Circoscrizione e rispetto alla quale è stata proposta l'istituzione di una zona 30, con tutte le relative modifiche infrastrutturali necessarie. All'incrocio è ben evidenziato l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Candiolo, ma forse si potrebbe ancora agire collocando segnali di Stop a tutti gli incroci di via Candiolo e anche di via Monastir, che, peraltro, è risultata essere la via con più incidenti nella zona", dice Davide Schirru, Consigliere Circoscrizione 2.



"Si tratta dell'ennesimo incidente che conferma la pericolosità delle intersezioni in quel pezzo di territorio. Ragion per cui abbiamo fatto la commissione ed a seguire i sopralluoghi per definire gli interventi", commenta il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera.