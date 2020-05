Riparti Piemonte”, Grimaldi (LUV) attacca la Lega: "Utilizzano la crisi Covid come pretesto per le loro nefandezze"

“Chiediamo alla Regione” - aggiunge Grimaldi - “di fare di più per i servizi per l'infanzia, per sostenere le famiglie con bambini che in questi mesi sono state purtroppo private di un diritto: per questo chiediamo di arrivare a tre milioni sui Centri estivi. E vogliamo che la Regione rivolga la dovuta attenzione al diritto allo studio universitario, in particolare alla situazione dei fuori sede che, in seguito alla sospensione del diritto di circolazione tra Regioni e alla chiusura dei confini nazionali, non hanno potuto lasciare le residenze universitarie. Per loro proponiamo un voucher una tantum a fondo perduto a parziale copertura della tariffa di residenzialità”.