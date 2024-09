Mamma e figlio restano bloccati a 2000 metri, ma non sono persone: sono mucche. Salvati dai vigili del fuoco

Probabilmente cercavano cibo, nella zona della Conca Cialancia, una deviazione nascosta della Val Germanasca, nelle Alpi Cozie a ovest di Pinerolo. Ma sono rimasti bloccati nella zona dell'alpeggio. Così, per salvare madre e figlio, è stato necessario l'aiuto ai vigili del fuoco che sono entrati in azione.



Non si trattava di persone, però: la mamma e il suo piccolo erano due bovini. I volontari di Luserna San Giovanni hanno raggiunto i 2000 metri di altitudine in una zona impervia e, con funi e pazienza, hanno trasportato vitello e mucca fino al sentiero più agevole.



Il "piccolo", del peso di 150 chili, non avrebbe potuto trascorrere un'altra notte in quota, con le temperature in calo improvviso e il maltempo che incombeva sul versante.