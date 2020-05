Lavori in corso: modifiche alla viabilità a Villastellone e in Val Soana

Lavori in corso lungo alcune strade della provincia di Torino. In particolare, si tratta della provinciale 393 “di Villastellone”, il 22 e il 25 maggio e della provinciale 47 della Val Soana, dal 25 al 26 maggio.

Nel primo caso, l'intervento rientra nell’ambito del Piano di intervento triennale di manutenzione ordinaria di modesta entità della Città metropolitana di Torino: sono previste lavorazioni propedeutiche al riposizionamento degli attenuatori d’urto all’imbocco delle rampe del sovrappasso della Sp. 393 sulla rotatoria al km 3+000 circa. Si rende necessaria perciò la sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di utenti sulla Sp. 393 di Villastellone dal km. 2+650 al km. 2+960 (sovrappasso), su entrambe le carreggiate ma in modalità alternata, il 22 e il 25 maggio 2020, dalle 8 alle 18, con deviazione del transito nella rotatoria sottostante.

Sulla provinciale della "Val Soana", in orario notturno, si interverrà per eseguire la percorrenza della rete fognaria nel Comune di Pont Canavese: è necessaria la sospensione della circolazione a tutti gli utenti (esclusi i mezzi di soccorso) lungo la Sp. 47 della"Val Soana" tra il km. 0+600 e il km 0+800, dal 25 al 26 maggio 2020 nella fascia oraria notturna dalle 23 alle 5 (escluso sabato e festivi), fatta salva l’eventuale riapertura parziale e temporanea per i mezzi di soccorso.