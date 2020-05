La Regione a difesa del vino: l'assessore Protopata scrive al ministro Bellanova

In merito alla misura Distillazione di crisi nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino riferito alla campagna 2019/2020, la Regione Piemonte ribadisce alla ministra Bellanova che la misura sia applicata anche ai vini a Denominazione di origine, mentre si apprende dal tavolo tecnico del Mipaaf che si è svolto il 19 maggio che nella proposta del decreto permarrebbe la linea per la distillazione ai soli vini non a Denominazione.

“In questo modo si potrebbe venire a creare un danno grave per il comparto vitivinicolo piemontese che si caratterizza per una produzione di qualità e quindi di etichette Doc e Docg.” - lancia l’allarme l’assessore all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa- “Il decreto non consentirebbe nemmeno di operare un possibile declassamento delle partite di vino a Denominazione d’origine, in quanto si fa riferimento ai vini detenuti dalle aziende al 31 marzo, escludendo anche questa possibilità per le aziende vitivinicole piemontesi di aderire al bando”.