Bandi, Preioni (Lega): "200 mila euro a sostegno dei costi per la difesa del bestiame"

Arrivano dalla Regione Piemonte 200 mila euro a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi nei pascoli piemontesi.

"Avevamo promesso attenzione agli allevatori piemontesi - commenta Alberto Preioni, Presidente del Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte - perché conosciamo bene le dimensioni del problema nelle zone montane e agricole. Per snellire il processo di rimborso - spiega Preioni - abbiamo delegato la funzione di Organismo pagatore regionale all’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura, mentre per accedere al bando la burocrazia è limitata al massimo: si potranno, infatti, utilizzare autocertificazione e rilievi fotografici qualora il veterinario sia impossibilitato a effettuare il sopralluogo presso l'allevamento o il pascolo. A un'emergenza - conclude Preioni - occorre rispondere con garanzie, snellezza e fiducia. Tutte prerogative che gli allevatori piemontesi meritano".