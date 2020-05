A Parco Dora il murales che omaggia i medici cubani del Covid Hospital Ogr: "Grazie, saremo sempre uniti" [FOTO E VIDEO]

"Voglio ringraziarvi a nome della brigata medica cubana per quello che avete fatto: grazie saremo sempre uniti". E’ un saluto grato e commosso quello che uno dei medici cubani della brigata Henry Reeve, fondata nel 2005 da Fidel Castro, ha voluto lasciare ai ragazzi che hanno dedicato a lui e a suoi colleghi un murales all’interno del Parco Dora.

L’opera, realizzata dai gruppi Noi Restiamo, Rete dei Comunisti di Torino e Osa, omaggia i medici che hanno lasciato Cuba per prestare servizio al Covid Hospital delle Ogr. La presentazione, avvenuta questa mattina davanti a una piccola delegazione di operatori sanitari, è servita a ricordare come il murales abbia anche un significato politico: “Ricorda la contrarietà al blocco economico imposto a Cuba dagli Usa e sostiene l’appello promosso in Italia da Luciano Vasapollo e Rita Martufi (coordinatori del Capitolo italiano Rete Intellettuali e Artisti in Difesa dell’Umanità) per l’assegnazione del premio Nobel per la pace alla brigata Henry Reeve, operante nel nostro paese durante l'emergenza Covid-19, come richiesto da sempre più realtà internazionali” spiegano gli organizzatori.

"Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di vivere questa collaborazione medica, in un incontro tra popoli che sicuramente va a ridefinire la percezione che abbiamo gli uni degli altri. Questo va al di là di ogni interesse di Governo, economico o di qualsiasi altra natura", ha detto ai ragazzi il medico. "Il futuro dell’Italia siete voi giovani, come lo sono gli studenti del Politecnico ospitati nella residenza dove siamo noi. Quando hanno saputo che eravamo lì hanno tirato fuori una bandiera cubana e l’hanno esposta" ha raccontato con un sorriso sul volto.

La missione è finita, l’emergenza è alle spalle. L’altruismo della brigata medica verrà ricordato a lungo a Torino. E se qualcuno dovesse dimenticarsene, poco importa: basterà guardare l’enorme murales al Parco Dora perché il gesto dei medici cubani torni in mente.