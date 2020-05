Con la Fase 2, la ripartenza di Giovani al Lavoro 4.0 a Moncalieri e Nichelino

Dopo i mesi di pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria, il progetto Giovani al Lavoro 4.0 si ripensa e riparte, utilizzando la didattica a distanza. Finanziato dalla Regione Piemonte, il progetto è pensato per fornire un supporto alla ricerca attiva del lavoro per i giovani tra i 16 e i 35 anni che non lavorano né studiano e sono residenti del territorio di Moncalieri, Nichelino e zone limitrofe.

Grazie ad un percorso innovativo di ricerca attiva del lavoro attraverso un uso mirato delle nuove tecnologie e, dunque, abbinando al sostegno di tutor esperti, un’autoformazione guidata con piattaforma di e-learning e la fruizione mirata di moduli formativi altamente specifici pensati per massimizzare l’efficacia della ricerca attiva, i giovani potranno migliorare la propria competenza in merito alle richieste più attuali del mondo del mondo del lavoro e sperimentare le modalità migliori per accostarvisi.

Facendo di necessità virtù, Giovani al Lavoro 4.0 riparte riorganizzando anche le attività formative inizialmente previste “in presenza”, in favore di una fruizione online, preservando l’integrità dei contenuti da trasmettere ed offrendo la possibilità di sperimentare la modalità di lavoro a distanza che, in questi mesi, è entrata così prepotentemente a far parte della vita dei lavoratori e degli studenti di tutto il mondo.

“Le Città di Moncalieri e Nichelino, che hanno creduto fin da subito in questo progetto, sono certe che Giovani 4.0 potrà servire da volano nella ripartenza di questa fase 2 che deve necessariamente riportare nuova linfa e semi di speranza sui nostri territori” – affermano Paolo Montagna e Giampiero Tolardo, Sindaci di Moncalieri e Nichelino – Inoltre, ripartire dai giovani significa davvero investire sul futuro e dare ai nostri territori nuove importanti chance, con le quali lasciarci alle spalle il periodo difficile che stiamo con fatica superando, grazie all’impegno di tutti”.

Il progetto è condotto dalla Cooperativa Educazione Progetto onlus come ente capofila, in cordata con La Bottega s.c.s. onlus, che si occupa di giovani più fragili, le Acli di Torino che si occupano di sviluppare il tema delle reti sociali e l’associazione culturale Santibriganti Teatro che, utilizzando il metodo teatrale, è in grado di favorire una riflessione sul proprio stile comunicativo e la presa di coscienza delle proprie attitudini e propensioni al lavoro.

Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.giovaniallavoro.eu oppure contattare gli sportelli informativi:

MoncalierInforma, Via Real Collegio, 44 Moncalieri

Tel. 011-64.22.38 Email: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it

Informagiovani Via Galimberti, 3 Nichelino

Tel. 011 681 9433 Email: informagiovani@comune.nichelino.to.it