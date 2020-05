Movida, Circoscrizione 8: "Esercenti hanno il diritto di lavorare in sicurezza, assembramenti vanno oltre"

La Circoscrizione 8 promuove la prova movida di sabato sera. A dirlo è il presidente Davide Ricca, che ha apprezzato la gestione di tavoli, dehors e distanziamenti applicata a San Salvario dalle 19 all'una di notte.

"Non continuiamo a buttare la croce su tutti quegli operatori economici che stanno riaprendo rispettando le prescrizioni - ha sottolineato -: hanno diritto di lavorare e di farlo in sicurezza. Il problema sono gli assembramenti che vanno ben oltre la chiusura dei locali".

"Va sanzionata - ha aggiunto - l’irresponsabilità di chi non capisce che con il suo comportamento mette a rischio la salute altrui facendo correre il rischio di un nuovo lockdown. Non solo in questo modo non si rispettano gli altri, ma non si rende neanche onore al lavoro di tutti gli operatori sanitari, a cui continua ad andare il nostro grazie, il cui impegno e sacrificio sembrano quasi dimenticati".

Oggi è previsto un nuovo incontro coordinato dalla prefettura di Torino per un primo bilancio posto movida in Fase 2, che servirà a dettare le linee di indirizzo per i weekend a venire.