Il 3 giugno riapre al pubblico la biblioteca civica di Ivrea

Sono ormai in fase di ultimazione i preparativi per lariapertura della Biblioteca Civica C. Nigra di Ivrea il 3 giugno, con le nuove modalità rese necessarie per il contenimento del rischio di contagio Covid-19.

Giorni ed orari di apertura al pubblico:

Martedì 14,00-18,00

Mercoledì 10,00-12,30 / 14,30-18,00

Giovedì 10,00-12,30 / 14,30-18,00

Sabato 10,00-13,00 / 14,30-17,30

I servizi attivati, da mercoledì 3 giugno: