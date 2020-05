Tutto per feste ed eventi: "L'Albero delle Caramelle" a Torino per un party esclusivo

La dolcezza di torte e caramelle incontra l'eleganza e la vivacità dei palloncini colorati. Lo store L’Albero delle Caramelle, in via Valentino Carrera 2, a Torino, offre ogni varietà possibile di articoli per party, eventi, cerimonie, rivolti a qualsiasi genere di ricorrenza e target d'età.

Dalla consulenza a tu per tu con il cliente fino all'allestimento della sala, il team di lavoro è pronto a soddisfare ogni richiesta per la creazione di una festa indimenticabile.

Prodotti confezionati "su misura" per tutte le celebrazioni, dal battesimo all'addio al celibato/nubilato, dalla comunione al matrimonio, così come per le festività natalizie o pasquali.

Graziosi segnaposto potranno accogliere gli ospiti lasciando loro un souvenir della cerimonia. I centrotavola impreziosiranno l'atmosfera festosa tra tutti convitati.

Molto assortita, infine, la proposta di ingredienti per la decorazione di torte e dolciumi, particolarmente richiesta da tutti i clienti amanti dell'arte pasticciera.

Per informazioni:

L'Albero delle Caramelle

Via Valentino Carrera 2, Torino

Telefono: 391 3896635

Orari: lunedì 15.30-19.30, dal martedì al sabato 9-13, 15.30-19.30

www.lalberodellecaramelleparella.it