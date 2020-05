Uno ha riempito la moglie di lividi, l'altro la picchiava e umiliava davanti ai figli di pochi anni: due arresti a Condove e Moncalieri

Non cessano gli episodi di maltrattamento in famiglia. Due addirittura gli arresti - per altrettanti casi - da parte dei carabinieri, a Condove e a Moncalieri.



Nel paese della bassa valle di Susa un uomo ha aggredito e picchiato la convivente al culmine di un litigio. Sono così scattate le manette per un italiano di 37 anni: i militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112, per una lite in famiglia. È stata la stessa vittima, una ragazza romena di 35 anni, a chiamare i carabinieri per denunciare il marito violento. La moglie presentava molti lividi sul collo, sulle mani e sulla schiena.