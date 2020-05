Coronavirus, casse di Palazzo Civico in difficoltà: al via procedure per la sospensione dei mutui con Unicredit e Monte dei Paschi

La Giunta Appendino dà il via alle procedure per chiedere la sospensione, per l’anno 2020, della quota capitale dei mutui con Unicredit e Monte dei Paschi. A causa dell’emergenza Coronavirus, con riduzione di entrate dalle tasse e aumento delle spese, le casse di Palazzo Civico sono in grave difficoltà.

Ieri la sindaca Chiara Appendino ha lanciato l’allarme sui conti del Comune, spiegando come mancassero “230 milioni, su un bilancio di un miliardo e 300 mila euro”. “Con l’intervento di Roma – ha aggiunto, riferendosi ai 3 miliardi messi a disposizione dal Governo per gli enti comunali – pensiamo di recuperarne 80”. Fondi insufficienti, che espongono dunque la Città al rischio di dissesto.

In questa contesto stamattina la Giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio Sergio Rolando, ha approvato una delibera che autorizza Palazzo civico all’avvio delle procedure per richiedere la sospensione, nell’anno 2020, del pagamento della quota capitale relativa alle rate dei mutui contratti con le banche Unicredit e Monte dei Paschi di Siena.

L’operazione, nell’anno in corso e qualora venisse attuata, determinerebbe per il bilancio comunale economie di spesa di oltre 12 milioni e 600 mila euro. Il piano di ammortamento, rispetto a quanto stabilito in origine stabilito con le due banche, risulterebbe prolungato di dodici mesi.