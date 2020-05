Avio Aero Talk, Saracco: "Scuole chiuse? Allora non c'è fiducia nelle competenze di chi sviluppa i protocolli di sicurezza"

Avio Aero dà il via agli Avio Aero Talk, una serie di appuntamenti virtuali per i propri dipendenti in cui ospiti esterni porteranno il loro contributo su tematiche attuali e di particolare interesse per la popolazione aziendale.

Il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino prof. Guido Saracco è stato il primo ospite dell’incontro di questa mattina, dove ha portato la sua testimonianza alla guida della task force chiamata per pensare alla nuova sicurezza sul lavoro necessaria per le fasi 2 e 3 post COVID-19 che ci traghetteranno verso il, cosiddetto, "new normal".

"I lavoratori saranno gli ambasciatori della sicurezza nella società. Chi frequenta, o frequenterà, i 'nuovi' ambienti lavorativi sarà soggetto a protocolli di sicurezza elevati e l’abitudine a questi potrebbe essere la chiave di volta per una nuova sensibilità", ha affermato Saracco, che ha proseguito commentando la situazione scolastica. "Non fare ripartire la scuola, come è avvenuto in diversi Paesi Europei, evidenzia una parziale sfiducia alle competenze di coloro che sono stati chiamati per sviluppare protocolli di sicurezza per l’Istruzione. Aprire le scuole è fondamentale per la salute di bambini e ragazzi e per la ripartenza lavorativa dei genitori. Il Politecnico di Torino riaprirà a settembre con una modalità mista, con il 25% della capienza delle aule per gli studenti in presenza e la garanzia per tutti di poter seguire le lezioni online per entrambi i semestri".

Non sono mancati inoltre gli spunti su innovazione e ricerca, temi comuni all’azienda e all’Istituto accademico torinese che da diversi anni collaborano su diversi fronti per studiare assieme il futuro dell’ingegneria aeronautica.

Tra i prossimi ospiti degli Avio Aero Talk ci saranno l’Ammiraglio Fabio Agostini, comandante della missione Eunavfor Med IRINI e già capo della Comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa, e Nathalie Tocci, politologa e Direttore dello IAI (Istituto Affari Internazionali).