Lo fermano per un controllo e dà in escandescenze insultando i finanzieri: colleziona una sfilza di denunce

Lo hanno fermato per un controllo in corso Corsica, a poca distanza da uno dei parchi di borgo Filadelfia. Era insieme a un gruppo di ragazzi, forse suoi amici o conoscenti, quando alla vista degli uomini in divisa ha iniziato a insultare e minacciare gli uomini della Guardia di Finanza.



Un comportamento che non ha accennato a placarsi, anzi è peggiorato quando - non avendo documenti con sé - il giovane ha iniziato anche a spintonare e a prendere a calci i finanzieri. A quel punto, scatta la chiamata di rinforzi e tutti vengono portati in caserma.