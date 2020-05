Fase 2 a Moncalieri, il turismo di prossimità per il rilancio (anche economico) della città

Camminare, andare in bicicletta o fare jogging: per guardare oltre i giorni dell’emergenza e del lockdown, rimettendo in moto non solo l’economia, ma anche i pensieri e l’anima, in questo inizio della Fase 2.

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo di Moncalieri gioca la carta del turismo di prossimità. Un’opportunità alla portata di tutti: mettere scarpe comode e, appena varcata la soglia di casa, riscoprire gli scorci più suggestivi della natura e della storia locali. Dalle rive del Po al Castello Reale, dalle suggestioni di Revigliasco alle pendenze del colle della Maddalena. Da alcuni giorni è cliccabile nell’ampia sezione che il sito del Comune dedica al Turismo una selezione di 10 Vie Verdi: 3 da fare in bici, 5 su sentieri collinari, 2 che valorizzano la riva sinistra del Po, tra Parco Vallere e Parco Millefonti.

"Invitiamo tutti a immergersi nel paesaggio di Moncalieri per una sana passeggiata, ora che le restrizioni alla mobilità personale consentono l’attività fisica all’aria aperta, per tornare a frequentare, dopo mesi all’insegna del confinamento e della paura, sensazioni di benessere e vita normale", spiega l'assessore alla Cultura e al Turismo Laura Pompeo.

"Riscoprire il turismo di prossimità è una delle chiavi per affrontare al meglio un periodo in cui vi sono già dei buoni margini di movimento, senza per forza aspettare il momento in cui ci diranno che si potrà di nuovo andare in vacanza".