La Pandemia svela il turismo sotto casa. "Ma no agli assalti dello scorso weekend, magari pagando il parcheggio"

Un turismo "slow" e sostenibile, quasi una "normalità recuperata", che veda gli attori del sistema non darsi battaglia, ma cercare di cooperare per valorizzare quelle risorse che sono da sempre sul nostro territorio, ma che col passare del tempo sono state dimenticate, offuscate dalla possibilità di accedere a mete più esotiche, più suggestive e forse più di moda.

Dalla Via Francigena al Parco del Gran Paradiso passando dalla val di Lanzo e così via, passando per quelle aree meno note e più remote, ma che garantiscono buone soluzioni per il turismo all'aria aperta, tra trekking e altre attività "outdoor". Gli alleati su cui contare? Le nuove tecnologie, soprattutto quelle digitali e legate alla Rete, in grado di raggiungere un pubblico “nuovo”, la definizione di un cartellone territoriale coordinato di appuntamenti/eventi/iniziative. Ma anche la collaborazione con "influencer" nazionali e internazionali che possono veicolare i territori torinesi e le loro bellezze alle loro platee di follower.

Ma il fine settimana appena trascorso potrebbe essere da monito sul rischio "assalti" da parte dei visitatori a zone che non sono abituate ad accoglierli (al di là del rischio-assembramento). Sono questi alcuni dei contenuti della ricerca effettuata da Turismo Torino e provincia con il suo Osservatorio turistico, realizzata per immaginare quali scenari potranno delinearsi per il comparto "dopo" il Covid e la sua pandemia. Facile immaginare che il "nuovo" turismo sarà maggiormente di prossimità, privilegiando gli spostamenti con mezzi propri e scegliendo formule di intrattenimento nel tempo libero all’aria aperta, in luoghi non affollati e spazi incontaminati.