Riapre oggi al pubblico la Biblioteca Reale di Torino: volumi consultati in quarantena dieci giorni

Dopo i lunghi mesi di lockdown, riapre oggi al pubblico la Biblioteca Reale di Torino, che osserverà l'orario provvisorio 9-13.30 dal lunedì al venerdì.

Per la fruizione degli spazi sono state predisposte nuove modalità.

Le consultazioni devono essere prenotate con almeno 24 ore di anticipo scrivendo all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it e indicando tutte le informazioni disponibili per la richiesta, in modo che gli addetti al servizio possano predisporre testi e documenti con anticipo e lasciarli disponibili sul tavolo assegnato. E' anche richiesto di precisare l’eventuale necessità di consultare gli stessi documenti per più giorni di seguito.

A eccezione dei documenti prenotati dallo stesso utente per più giorni di seguito, tutti i documenti consultati dovranno essere messi in quarantena per dieci giorni, come previsto dalle linee guida emanate dall’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro (ICPAL). La consultazione diretta degli esemplari sarà consentita solo se non saranno disponibili, in rete o nell’archivio della biblioteca, copie digitali o in caso di particolari esigenze di studio, che dovranno essere valutate dalla direzione.

All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea a tutti i visitatori, negando l'accesso in caso di febbre superiore ai 37,5°. La mascherina protettiva è obbligatoria e dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nella struttura. Per la consultazione dei cataloghi cartacei, a schede e a volume, sono obbligatori anche guanti monouso.