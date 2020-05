Didattica a distanza anche a settembre, gli alloggi degli universitari restano vuoti: a Torino è allarme

A Torino è allarme alloggi sfitti per la mancanza di studenti universitari fuorisede. Da settembre i due atenei del capoluogo, come annunciato negli scorsi giorni, proseguiranno con la didattica a distanza. Il Politecnico avrà collegato in streaming alle lezioni tre studenti su quattro e anche UniTo punterà su corsi in remoto.

“La mancanza dei ragazzi – ha detto stamattina l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Schellino – creerà problemi di occupazione di appartamenti in città: è un argomento che abbiamo iniziato ad affrontare con i sindacati degli inquilini e dei proprietari, per elaborare insieme nuove ipotesi di uso temporaneo di queste abitazioni”.

Un tema a cui si affianca la mancanza di fondi per le ristrutturazioni degli alloggi di edilizia popolari. “Sono necessari – ha chiarito Schellino – stanziamenti straordinari a livello regionale e nazionale per poter aumentare gli alloggi di risulta”.

Dai dati dell’Osservatorio sulla condizione abitativa emerge come, nel 2019 rispetto al 2018, si sia registrato un aumento di domande di alloggi popolari e di sfratti per morosità. In quest’ultimo ambito al Tribunale di Torino, l’anno scorso sono pervenuti 2.268 sfratti contro i 2.116 dell’anno precedente. Quelli per finita locazione sono stati rispettivamente 227 e 148, con una crescita del 10%.

Salgono anche le domande per emergenza abitativa presentate dai cittadini agli sportelli. Nel 2019 hanno chiesto una casa popolare 715 persone o famiglie (+2%), contro le 698 del 2018: in totale l’anno scorso sono stati assegnati 439 alloggi, otto in meno del 2018.