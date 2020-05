Transazione di droga "live" in corso Regina Margherita: polizia arresta pusher

Ieri pomeriggio, transitando in corso Regina Margherita gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno notato una Jeep Cheeroke ferma in strada dalla quale è sceso un cittadino straniero a loro noto e con precedenti di polizia. Gli agenti hanno poi osservato l’uomo che contava delle banconote da 50 euro.

Mentre una pattuglia he seguito l’auto dalla quale era sceso l’uomo, altri poliziotti hanno seguito lo straniero, un cittadino marocchino di 41 anni, fermandolo in via Gerdil dove è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo aveva con sé denaro contante per 300 euro.