Approfitta del costante aumento di Bitcoin

Cominciamo chiarendo il termine "Bitcoin", vedrai, non è così complicato. La prima cosa da ricordare è che Bitcoin (BTC) è una valuta virtuale che viene quindi scambiata online.

Questi pagamenti si basano sulla blockchain (un'altra parola complicata, lo so). La blockchain può essere simboleggiata da un registro in cui sono elencate tutte le transazioni degli utenti che hanno accesso a questo registro.

I pagamenti sono quindi controllati da tutti i membri di questa rete tramite la crittografia. La tecnologia Blockchain sta crescendo sempre di più perché consente transazioni più rapide e sicure.

Se dovessimo riassumere, Bitcoin (BTC) è una criptovaluta che ti consente di effettuare pagamenti online, questi pagamenti vengono effettuati attraverso la blockchain. Ci sono più di 1600 criptovalute, Bitcoin è la più famosa e la più utilizzata.

Perché accettare pagamenti in Bitcoin?

Ora che hai capito un po' meglio come funziona la criptovaluta, probabilmente ti starai chiedendo perché dovresti accettare sempre più i pagamenti Bitcoin sul tuo sito.

Se hai un sito di e-commerce, probabilmente offri ai tuoi clienti il pagamento con carta di credito o PayPal. Alcuni clienti sono riluttanti a inserire informazioni sulla loro carta di credito su Internet. Altri semplicemente non hanno accesso a PayPal (non hanno un account o PayPal non è disponibile nel paese in cui si trovano). Accettare pagamenti Bitcoin sul tuo sito WordPress ti consente quindi di:

Guadagnare nuovi clienti: Bitcoin è una soluzione alternativa che può essere utilizzata da tutti e in tutti i paesi

Come accettare pagamenti in criptovaluta?

La soluzione più semplice per accettare pagamenti in criptovaluta sul tuo sito WordPress è passare attraverso le estensioni.

Non credere a queste persone e cerca invece di denunciarle sulla rete o sui media in cui è stato pubblicato il messaggio. La convinzione che puoi ottenere Bitcoin gratuitamente è molto comune, ma sappi che in realtà nessuno ti darà soldi in quel modo.

Tuttavia, puoi ancora guadagnare Bitcoin gratuitamente. In realtà, devi lavorare per fare questo, il che non è esattamente gratuito. La prima fonte di "Bitcoin gratuiti" che probabilmente incontrerai è una sorta di "tap".

Questa è un'attività PTC (pay-as-you-go) e funziona come segue: One-touch per attirare visitatori sul tuo sito Web, generare visualizzazioni dei tuoi annunci e restituire una parte delle tue entrate ai tuoi utenti. Ovviamente, dovresti disabilitare il blocco degli annunci ed essere pronto a pubblicare un gran numero di annunci.

Questo è uno dei modi migliori e più facili per guadagnare con bitcoin, e che richiede investimenti molto minori. È un processo che richiede molto meno tempo e otterrai ricompense molto presto. Quindi devi fare un po' di matematica per vedere se vale la pena farlo.

La maggior parte dei tap Bitcoin gratuiti vanno e vengono, quindi trovare qualcosa di affidabile è come cercare un ago in un pagliaio.

Scopri come conservare e recuperare in modo sicuro le criptovalute. Mac Observer fornisce un elenco completo e aggiornato di Bitcoin Touch.

Lavorare in Bitcoin

Abbiamo già detto che Bitcoin gratuito non esiste. Nella maggior parte dei casi, questo richiede molto tempo e lavoro, e non esiste un modo semplice per evitarlo. Quindi, invece di cercare piccoli profitti, puoi anche ricevere pagamenti in bitcoin per il tuo talento.

Ciò è particolarmente fattibile per i liberi professionisti, ma puoi anche chiedere a un datore di lavoro regolare di pagare per BTC.

Ottieni bitcoin gratuitamente tramite programmi di affiliazione

Per ottenere BTC gratuitamente, è comune partecipare a un programma di affiliazione. Come il lavoro, che richiede tempo ed energia, ma con il pieno impegno, puoi guadagnare tutto il tuo stipendio o anche di più. Puoi fare trading di valuta digitale con bitcoin profit app

Il modo in cui pubblicizzi un link di affiliazione dipende dalla tua immaginazione. Puoi condividere su Facebook, lanciare campagne pubblicitarie, creare siti Web di nicchia e creare video blog accattivanti. Inoltre si può aggiungere bitcoin sul tuo blog e sito per fare soldi.

I bitcoin gratuiti non esistono davvero

In conclusione, se vuoi fare soldi senza fare assolutamente nulla, cattive notizie: è impossibile! Cerca di stare lontano da truffe e frodi. Paga tutte le tue bollette o invia denaro alla tua banca