Scuola, Frediani (M5S): “Rientro in sicurezza a settembre, qual e' il piano della Regione?

"La Regione Piemonte ha precise competenze e responsabilità sulla ripresa, in sicurezza, della scuola a settembre. Le classi pollaio si combattono prevedendo adeguati fondi per l'edilizia scolastica, i cui capitoli negli ultimi anni (e la Giunta Cirio non fa eccezione) sono stati sempre sottofinanziati". Lo ha detto la consigliera regionale pentastellata Francesca Frediani.

"Servono spazi adeguati per le nuove esigenze di sicurezza dovute all'emergenza Covid19. Come si sta muovendo la Regione Piemonte in vista dell'auspicata ripresa a Settembre? A giudicare dalle dichiarazioni dell'assessore con deleghe alla Scuola Chiorino si direbbe che tutto è fermo a qualche lettera inviata al Ministero. Le missive dovrebbero però essere indirizzate anche in piazza Castello a Torino dove, settimanalmente, si svolge la Giunta regionale. Citofonare Cirio e Tronzano per ottenere più fondi per le scuole piemontesi".

"La Giunta Cirio, al pari di quelle Chiamparino e Cota, non ha investito sufficienti risorse nell'edilizia scolastica. Per settembre serve un piano e servono maggiori risorse, Chiorino non pensi di risolverla con il consueto scaricabarile. La Regione non può restare a guardare, ora è necessario intervenire".