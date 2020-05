Covid, distanze sociali e fede: la dimensione "digitale" tra uso e abuso delle nuove tecnologie

Quale impatto ha sulla vita della Chiesa e delle comunità cristiane la trasformazione digitale che stiamo vivendo? La pandemia ha accelerato tale trasformazione in ogni comparto, dunque anche per la pastorale ecclesiale. Nella consapevolezza che si tratta di un cambiamento antropologico e non solo tecnologico, è tempo di cominciare o continuare alcune riflessioni. I due mesi e mezzo di del cosiddetto lock-down, con il divieto di celebrazioni eucaristiche con il popolo e le norme del distanziamento fisico, hanno messo alla prova la creatività digitale dei cattolici, generato buone pratiche e evidenziato limiti. Una Chiesa che si metta all’ascolto dei segni dei tempi è chiamata a integrare la ritrovata presenza fisica con quella digitale portando avanti o inaugurando nuove pratiche.



Ne parleranno in un webinar organizzato dal Servizio per l’Apostolato Digitale dell’Arcidiocesi di Torino alcuni esperti moderati da Fabio Colagrande, giornalista della Radio Vaticana.