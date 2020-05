Elcograf di Borgaro Torinese, i sindacati chiedono un incontro urgente con l'azienda

"Le scriventi organizzazioni sindacali sono a richiedere un incontro urgente in merito alla preoccupante situazione occupazionale dell’Azienda Elcograf sita nel comune di Borgaro Torinese". A scriverlo in una lettera aperta sono Slc- Cgil, FIstel-Cisl e Uilcom- Uil Piemonte.

"Avevamo già concordato una data per l’incontro da effettuarsi in Regione in data 13 marzo 2020 poi rinviato a causa dell’epidemia Covid che ha investito l’intero Paese.Pertanto siamo a richiedervi di procedere con una nuova convocazione la situazione ad oggi, a seguito di ulteriori uscite volontarie dall’Azienda , evidenzia un ulteriore diminuzione di presenze in forza. Stante la situazione si rende necessario un incontro al fine di salvaguardare l’occupazione di 140 famiglie piemontesi ".