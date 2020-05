Movida, chiuso un minimarket e sanzionati altri due

Ieri sera agenti della Sezione VIII (San Salvario – Cavoretto - Borgo Po) della Polizia Municipale, durante i controlli in zona ‘movida’ - estesi alle vie Baretti, Belfiore, Berthollet, Principe Tommaso, Galliari e Sant’Anselmo - hanno riscontrato diverse irregolarità principalmente concentrate sull'asse di via Nizza.

Sono stati tre i minimarket sanzionati sotto i portici di via Nizza sia per la vendita di bevande alcoliche dopo le 19.00, sia perché non rispettavano le normative di sicurezza per il contenimento della diffusione del coronavirus, ivi compresi l’uso di mascherine e il distanziamento sociale.

Inoltre, gli agenti di San Salvario, hanno chiuso temporaneamente uno dei tre locali sanzionati, così come prevede la normativa in caso di reiterazione e di non sanabilità. Infatti, lo stesso minimarket, era già stato chiuso dalla Polizia di Stato, non più di 15 giorni or sono.