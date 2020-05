Fase 2, guide professioniste pronte a tornare al lavoro

Con la fine della quarantena torna la voglia e la possibilità di fare gite ed escursioni in montagna, ai laghi o in collina, come evidente dagli scorsi fine settimana, che hanno visto il formarsi di lunghe code in autostrada per raggiungere i luoghi immersi dalla natura.

La possibilità di ritornare nella natura è ben vista dalle guide turistiche professionali: "Il nostro lavoro ha molto risentito del lockdown: marzo e aprile sono mesi fondamentali per l'attività con le scuole, ma anche molte escursioni programmate per Pasqua, 25 aprile e Primo Maggio o nei primi weekend di primavera" spiega Marco Caparello, guida della Val Susa e coordinatore del gruppo di lavoro creato con l'ufficio professioni turistiche della Città Metropolitana proprio per dare maggiore visibilità a questa professione.