Uber Eats: esposto dei rider alla Procura di Torino

“Sapevamo che era stata aperta un'indagine a Milano sulle condizioni di lavoro dei rider. Le caratteristiche del lavoro a Torino erano simili, anzi, forse con l'utilizzo dell'arruolamento su strada da parte di veri e propri caporali, la situazione era ancora peggiore”. Così gli avvocati Bonetto, Druetta, Vitale, Martinelli, che nei giorni scorsi hanno presentato un esposto alla Procura di Torino sulle presunte condizioni di sfruttamento a cui sarebbero sottoposti i rider della filiale italiana di Uber Eats, l’azienda statunitense di food delivery commissariata dal Tribunale di Milano per presunte condizioni di capolarato nei confronti dei lavoratori.

“Esiste l'ulteriore ipotesi - aggiungono i legali torinesi - che vi siano responsabilità sia da parte di Uber sia, in concorso, di imprese satellite. Siamo certi che anche la Procura di Torino si muoverà per ricondurre a legalità una situazione che appare più grave di quella di tutte le altre aziende del settore”. L’esposto è finito sulla scrivania del pubblico ministero Vincenzo Pacileo, ma non è da escludere che già nei prossimi giorni gli atti possano essere trasmessi alla Procura di Milano, dove le indagini sono a uno stato più avanzato.