Protestano i Cobas a Torino: "Governo tassi i ricchi per pagare la crisi"

"Il Governo deve tassare i ricchi e con quei soldi pagare i costi della crisi". Così Mahmoud, delegato Sì Cobas, che oggi pomeriggio si è ritrovato in piazza Castello per protestare contro la.politica del governo.

"Il nostro obiettivo - aggiunge il sindacalista - è ottenere un salario garantito per tutti quelli che hanno perso il lavoro. Le istituzioni dovrebbero impegnarsi per anticipare il pagamento della Cassa integrazione, non possono essere i lavoratori a pagare il prezzo della crisi".

l corteo dei manifestanti si è poi spostato davanti a Zara per protestare contro il brand: "25 miliardi all'anno di fatturato - si legge sul volantino diffuso tra i presenti - ma per i lavoratori soltanto licenziamenti, bassi salari, lavoro duro e poca dignità".