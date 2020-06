2 giugno #iocicredoperche ecco il video della Regione Piemonte

La ricorrenza della Festa della Repubblica coincide quest’anno con la ripartenza del Piemonte. Per sottolineare come i valori della Repubblica e della Costituzione accomunino istituzioni e cittadini, per tutta la giornata del 2 giugno Giunta e Consiglio regionale, Prefettura, Comune di Torino, Città metropolitana, Ufficio scolastico regionale e i tre Atenei piemontesi hanno condiviso on line una serie di iniziative accomunate dall’hashtag “Io Ci Credo Perché”.