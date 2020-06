Cerchi un centro estetico a Moncalieri o Nichelino?

Un primo aspetto da sottolineare è la sanificazione degli ambienti.

Prima di riaprire, lo Studio Estetica Giusi, ha fatto sanificare tutti i locali da una ditta specializzata che ha rilasciato un’opportuna certificazione. Questo è necessario per rispettare il “Protocollo del Benessere”.

Secondo aspetto: i dispositivi di protezione e di igiene personale.

Presso lo Studio Estetica Giusi trovi tutto il materiale idoneo e certificato per poter essere seguita in tutta sicurezza: mascherine, gel igienizzante, guanti protettivi sia per te sia per chi esegue il trattamento del quale necessiti.

E inoltre: si effettua lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con prodotti igienizzanti, si esegue un’accurata detersione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato e si effettua l’arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento.

Per questo è fondamentale prendere appuntamento e garantire l’accesso a una cliente per volta, prima lo si faceva per una questione di privacy e ora anche per evitare assembramenti.

Quali servizi sono disponibili presso il centro estetico?

Allo Studio Estetica Giusi, grazie all’esperienza e alla professionalità acquisita in oltre 19 anni di attività e quasi 30 di esperienza, puoi eseguire diversi trattamenti:

- Pulizia viso professionale con uso del vapore emolliente e purificante, strizzatura manuale (comedoni e punti neri) massaggio del viso e maschera;

- Pedicure curativo, un trattamento mirato al benessere di piedi e unghie con pediluvio, rimozione delle callosità superficiali, uso insostituibile del micromotore (fresa) per la regolazione delle unghie applicazione di crema idratante e smalto;

- Manicure tradizionale;

- Depilazione con cera lipososolubile al miele, parziale o totale, nelle zone desiderate;

- Massaggio Emolinfatico, volto al miglioramento della circolazione sia linfatica che sanguigna.

Ho bisogno di alcuni prodotti per la cura del viso e del corpo?

Presso lo Studio Estetica Giusi, non troverai prodotti in vendita, in quanto non previsto dalla mission dello studio che predilige la prestazione del servizio artigianale, senza costi aggiuntivi, favorendo piuttosto consigli e consulenze personali.

Accettate pagamenti elettronici o con carte?

Si, abbiamo anche attivato il pagamento con SatisPay per poter pagare in tutta sicurezza senza toccare denaro o pulsanti.

Dove si trova il vostro centro estetico?

Lo Studio Estetico Giusi è comodamente raggiungibile da Moncalieri, Nichelino, Lingotto, Mirafiori, Santa Rita, Vinovo, Beinasco, Trofarello e tutti i comuni a Sud di Torino, qui trovi il link per Google Maps: https://goo.gl/maps/hGq4XhP7ki2VkS376

Scegli lo Studio Estetica Giusi se cerchi il tuo centro estetico Moncalieri, qui trovi i contatti per prendere appuntamento:

Studio Estetica Giusi

Via Sestriere 1bis Moncalieri (TO) in zona Borgo San Pietro

Su Facebook: https://bit.ly/2Xj1jPo

Su Google Maps: https://goo.gl/maps/hGq4XhP7ki2VkS376

Telefono: 0116060880

Whatsapp: 3382471190