Chieri, da metà giugno al via i centri estivi comunali e quelli in convenzione

Da metà giugno apriranno a Chieri i Centri Estivi. Il Comune ha stanziato circa 150.000 euro destinati a due Centri Estivi comunali per la prima infanzia (che saranno gestiti dalla Cooperativa Cittattiva nelle scuole di via Tamagnone e di via Fratelli Cervi) e che quest’anno per la prima volta sono prolungati a otto settimane, al soggiorno marino presso il camping Villaggio del Sole a Marina Romea, ai sette Centri Estivi parrocchiali convenzionati (6-14 anni) e al Centro Estivo organizzato dal dall'Istituto comprensivo Chieri III, anch’esso convenzionato (6-13 anni).

“Nonostante le difficoltà organizzative e l’incertezza sul sostegno economico regionale, vogliamo far partire dalla metà del mese di giugno i Centri Estivi, stanziando circa 150 mila euro, come segno di attenzione verso i minori e le loro famiglie, duramente provate, sia dal punto di vista della conciliazione vita familiare-lavoro, sia dal punto di vista psicologico, dalla prolungata sospensione di tutte le attività scolastiche ed educative nel periodo di lockdown. Sarà fondamentale che tutti si attengano con responsabilità ed attenzione alle prescrizioni per garantire la frequenza in assoluta sicurezza. I controlli saranno effettuati dall’Asl. Particolare attenzione, poi, è rivolta ai minori con disabilità: tutti i centri hanno l’obbligo di accoglierli ed abbiamo stanziato 30.500 euro per garantire la presenza di un educatore in rapporto 1 ad 1. In questo modo il centro estivo sostituisce per questo periodo il servizio di educativa domiciliare” lo dichiara l’assessore all’Istruzione del comune di Chieri Antonella GIORDANO.

“La Città di Chieri vanta una lunga tradizione nell’attenzione posta ai momenti educativi e ricreativi dedicati ai bambini e ragazzi del territorio nel corso del periodo estivo e, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, vogliamo promuovere, in continuità con il passato, tutte le iniziative precedentemente progettate, ovviamente nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Per questo, come gli altri anni, sarà organizzato anche il soggiorno marino presso Marina Romea, seppure per un numero inferiore di ragazzi e solo per la fascia di età dai 12 ai 17 anni”.

Inoltre, la scorsa settimana è stato pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse, per raccogliere le proposte educative, ludiche, ricreative e sportive per il periodo estivo, da parte di cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e di promozione sociale, Enti Religiosi, Scuole dell’infanzia e scuole primarie paritarie del territorio, Ludoteche e gestori di asili nido, micronido, baby parking, nido in famiglia, sezione primavera. “Vogliamo valorizzare tutte le risorse esperienziali del territorio in materia educativa e ricreativa – aggiunge l’assessore GIORDANO – e l’amministrazione comunale sosterrà le proposte selezionate attraverso un momento formativo e la pubblicazione sul sito istituzionale”.

2 CENTRI ESTIVI PRIMA INFANZIA 3 – 6 ANNI

PERIODO:

4 moduli bisettimali

1° dal 15 giugno al 26 giugno;

2° dal 29 giugno al 10 luglio;

3° dal 13 luglio al 24 luglio;

4° dal 27 luglio al 7 agosto;

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Scuola per la prima infanzia di Via Tamagnone diurno tempo pieno

Scuola ex asilo nido di via Fratelli Cervi diurno part time;

POSTI DISPONIBILI A MODULO:

Scuola per la prima infanzia di Via Tamagnone diurno tempo pieno posti 30,

Scuola per la prima infanzia di via Fratelli Cervi diurno part time posti 15 mattino e 15 pomeriggio;

ORARI:

Centri diurni tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30,

Centro part time orari mattino 8,30 – 12,30 e pomeriggio 14,00 18,00

ISCRIZIONI:

Dal 5 al 9 giugno a carico del concessionario Cittattiva attraverso il sito https://cittattivachieri.com/ con pagamento delle rette concordato attraverso versamento di bonifico dei servizi bancari

COSTI:

Modulo bisettimanale di tempo pieno € 180,39 a carico dei partecipanti a cui si aggiunge il contributo di € 235 euro del Comune

Modulo bisettimanale part time € 76,02 a carico dei partecipanti a cui si aggiunge il contributo di € 95 a carico del Comune

SOGGIORNO MARINO AI LIDI RAVENNATI 12 – 17 ANNI

PERIODO:

dal 6 al 17 luglio.

POSTI DISPONIBILI

n. 25, Camping con strutture bungalows. Tutti i luoghi accessibili alla diversa abilità,

ISCRIZIONI:

A carico del Servizio sport e Tempo libero attraverso il proprio sito on line con pagamento delle rette concordato attraverso versamento di bonifico dei servizi bancari;

COSTI:

Residenti € 280,00,

Non residenti (solo in caso di completamento posti disponibili a fine iscrizioni) € 520,00.

7 CENTRI RELIGIOSI CONVENZIONATI 6 – 14 ANNI

Costi e informazioni direttamente presso gli oratori coinvolti

1 CENTRO SCOLASTICO CONVENZIONATO ED 1 MINI CENTRO MARINO 6 – 13 anni

Costi ed informazioni presso la segreteria I.C. Chieri III - tel 0119471943