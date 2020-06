Via Vibò pedonale per il Covid: tra via Chiesa della Salute e via Bibiana a piedi tra i dehors

Pedonalizzare via Vibò, nel tratto tra via Chiesa della Salute e via Bibiana. E’ questa una delle aree dove, in via sperimentale per l’emergenza Covid, le auto potrebbero cedere spazio a dehors di attività commerciali ampliati e persone. Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Alberto Unia che ieri ha spiegato come, su sollecitazione dei negozianti, quest’angolo di Borgo Vittoria potrebbe cambiare volto per garantire il distanziamento e sostenere il tessuto economico.

Un primo step per arrivare nel 2021 ad una mobilità dolce nel nucleo storico del quartiere, fra via Chiesa della Salute, via Saorgio, via Conte di Roccavione e via Boccardo. Il progetto, illustrato ieri dall’assessore ai Trasporti Maria Lapietra e dagli uffici, prevede un’ampia Zona 30 estesa a tutto il quadrilatero che comprende il Santuario di Nostra Signora della Salute e la piazza del mercato della Vittoria, con interventi per la moderazione del traffico e l’aggregazione delle persone nelle vie d’accesso (banchine, segnaletica verticale e orizzontale, allargamento dei marciapiedi) e via Vibò pedonalizzata. Previsti anche nuovi parcheggi per recuperare quelli che andrebbero persi con la trasformazione di quest’ultima. Gli interventi verrebbero finanziati con i ribassi di gara dei fondi PON Metro di via Nizza e via Monferrato.

Critico il Presidente della Circoscrizione 5 Marco Novello, che ha spiegato di non essere a conoscenza “né della pedonalizzazione di via Vibò, né della zona 30 a Borgo Vittoria”.