Smat rimane SpA: l'assemblea boccia la linea di Appendino e del M5S Torino

"Sarebbe ipocrita - ha detto la prima cittadina - da parte della Città di Torino dire che potrebbe rinunciare da subito agli utili di SMAT ma, sicuramente, un percorso di trasformazione che consenta di aver il tempo di ammortizzare la riduzione dei dividendi fino alla totale cancellazione è la strada da percorrere. Seguire una strada che consenta di rassicurare e garantire ai dipendenti il mantenimento delle attuali condizioni contrattuali".

Sulla stessa linea l'assessore all'Ambiente Alberto Unia, che ha sottolineato come sia "prevalsa la linea della conservazione".

Favorevole alla conversione in società consentirle anche Nichelino. "Il mio impegno - commenta l'ex amministratore Diego Sarno, che ha accompagnato il sindaco Giampietro Tolardo - per evitare parziali o totali privatizzazioni dell'acqua continuerà. L'acqua non può e non deve anche solo rischiare di essere (o forse continuare ad essere) un asset per creare profitto e utili per aziende private".