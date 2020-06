"Mi hanno svuotato il conto corrente". In realtà sperperava i soldi con le scommesse online

Aveva il vizio del gioco e svuotava il proprio conto corrente con le scommesse online. Quando il saldo andava in negativo, però, non si arrendeva. E andava a sporgere denuncia alla sua banca dicendo di non essere a conoscenza delle operazioni a favore di una società di raccolta scommesse.



La prima volta pare che il piano abbia funzionato. Ecco perché l'uomo finito nei guai con una denuncia da parte della Polizia ha deciso di riprovarci. Era lo scorso mese di aprile quando, in pieno lockdown, il protagonista in negativo di questa vicenda si è addirittura presentato in Questura per sporgere denuncia contro ignoti: nel suo racconto, anche questa volta, l'intenzione di disconoscere una serie di operazioni effettuate nel giro di tre giorni per un importo complessivo pari poco più di mille euro. Del caso si occupa il Commissariato Dora Vanchiglia, che convoca la persona per capirne di più. Tuttavia le contraddizioni dell’uomo fanno sì che il verbale di sommarie informazioni si interrompa per l’emersione di indizi di reato a carico del venticinquenne, che da vittima lo trasformano indagato.