Fase 3, a Torino cinema all'aperto al Valentino e Parco Dora: la Città cerca organizzatori

Cinema all’aperto nel parco del Valentino, in piazzetta Reale e per la zona nord al Parco Dora o Peccei o allo Spazio 211. Sono queste alcune delle aree di Torino che potrebbero essere protagoniste quest’estate della Fase 3 della cultura. Ad annunciarlo nelle scorse settimane l’assessore comunale Francesca Leon.





Proprio su sua proposta questa mattina la Giunta ha approvato uno schema di avviso pubblico per la ricerca e la selezione di progetti.

Le arene cinematografiche dovranno essere realizzate tra il 24 giugno e il 30 settembre in aree idonee della città, a esclusione delle piazze storiche del centro e potranno essere di due tipi, le ‘Grandi’ e le ‘Piccole’.

Le prime dovranno avere almeno 200 posti, prevedere 5 proiezioni settimanali per un numero minimo di 30 spettacoli. Le Piccole Arene, invece, non dovranno superare i 50 posti, avere almeno 2 proiezioni settimanali e non meno di 15 programmazioni.

Le proposte di film all'aperto potranno arrivare da associazioni o altri soggetti no profit in partenariato con un esercente cinematografico cittadino. In fase di progettazione ci si potrà avvalere del supporto della Città, di Film Commission Torino Piemonte e del Museo Nazionale del Cinema.

Per le Grandi Arene è previsto un sostegno finanziario compreso tra i 10 mila e 45 mila euro, mentre per le Piccole da 5 mila a 10 mila: in ambedue i casi non superiore al 50% del totale dei costi previsti.

Prevista una campagna di comunicazione dell'iniziativa, così come l'esenzione totale del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.