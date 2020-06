M5S Piemonte: "No alla propaganda di Cirio e Fazio sull'app Immuni"

"Mentre si indaga sulla pessima gestione dell’emergenza in Piemonte, la task force di Cirio non trova di meglio che screditare Immuni, l’app di tracciamento che permette ai cittadini di verificare se si è entrati in contatto con un eventuale soggetto positivo", attacca in una nota il Gruppo Consiliare M5S Piemonte.



"Anziché gettare fango su un’app che rappresenta uno dei pilastri delle famose tre T “Testare”, “Tracciare” e “Trattare”, la task force coordinata da Fazio smetta di fare propaganda contro il governo e indichi in modo chiaro e senza allusioni quale sarebbe la strategia che il sistema Piemonte dovrebbe adottare per attuare con attenzione il tracciamento. Attraverso questa applicazione si avvertono infatti gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Nessuno conoscerà i loro dati personali, né saprà dove siano o cosa facciano. L’app, però, potrà informare l’utente permettendogli di seguire tutti i percorsi di sicurezza sanitaria".



"La task force di Fazio ha forse idee migliori? Alla luce dei disastri combinati da questa giunta completamente impreparata - vedasi la mancanza di tamponi nelle fasi iniziali della pandemia e la pessima gestione delle RSA - sarebbe stato meglio un dignitoso silenzio".