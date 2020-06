“Zona Aurora Solidale”, per tutto giugno proseguirà la distribuzione di generi alimentari

Dopo l'esperimento andato in scena la scorsa settimana, “Zona Aurora Solidale” ha deciso di prorogare per tutti i venerdì di giugno la distribuzione pubblica di generi alimentari ai giardini “Madre Teresa di Calcutta”.

La seconda tranche di aiuti, consegnati a circa trenta famiglie in difficoltà, si è svolta ieri pomeriggio alle 18. Il gruppo, di cui fanno parte associazioni e comitati attivi nel quartiere, ha anche annunciato l'intenzione di approfittare di questi momenti di condivisione per sensibilizzare su alcune tematiche sociali: “Due volte a settimana - hanno fatto sapere – consegniamo i pacchi a domicilio, mentre il venerdì continueremo con le distribuzioni pubbliche anche per discutere di problematiche rilevanti".

"Ieri abbiamo iniziato dagli affitti, analizzando le misure che si sarebbero potute prendere e dando spazio al racconto delle esperienze dei cittadini, molti dei quali hanno ricevuto lettere di sfratto nonostante l'emergenza sanitaria in corso”.

I riflettori degli attivisti sono già puntati ai prossimi appuntamenti: “Grazie all'impulso dato dalla distribuzione – concludono – le persone si stanno organizzando per trovare soluzioni comuni a problemi diffusi nel quartiere. La prossima settimana affronteremo il tema della sanatoria di lavoratori irregolari”.