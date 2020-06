Cristiano Ronaldo batte Messi e diventa 'mister miliardo'

Un altro gol di Cristiano Ronaldo. L'ennesimo di una carriera da record. Ma il fuoriclasse portoghese della Juve non lo ha segnato in campo, ma entrando di prepotenza nella classifica delle celebrità più pagate.

A conferma di quanto sia una vera macchina da soldi, nella classifica stilata da Forbes, la nota rivista statunitense di economia, Ronaldo è il primo calciatore nella storia ad entrare nel club dei miliardari (di dollari), grazie ai 105 milioni guadagnati l'anno scorso tra ingaggi, premi, pubblicità, social network, sponsor e brand. E' il terzo sportivo di sempre a riuscirci, mentre è ancora in attività: prima di lui solo il golfista Tiger Woods nel 2009 e il pugile Floyd Mayweather nel 2017. Solo il 're del tennis' Roger Federer ha guadagnato più di lui negli ultimi dodici mesi. Il marchio CR7, insomma, tira più di Leo Messi: secondo le stime di Forbes, il fenomeno del Barcellona entrerà in questo prestigioso club 'solo' nel 2021.

Cristiano Ronaldo è diventato 'mister miliardo' guadagnando complessivamente 650 milioni di dollari sul campo, in 17 anni da calciatore professionista, cifra che dovrebbe raggiungere i 765 milioni di dollari di stipendio grazie al suo attuale contratto con la Juve, che si concluderà nel giugno del 2022. E a far crescere ancora i suoi già ingenti guadagni ci sono anche i 20 milioni di dollari l’anno che riceve dalla Nike, oltre ad una altra ricca serie di sponsorizzazioni, che porta il totale a 45 milioni. Senza contare il Ronaldo imprenditore, che ha una sua linea di abbigliamento, profumi e anche hotel.

Infine i social. Secondo uno studio sui due mesi di quarantena (12 marzo-14 maggio) CR7 è lo sportivo che ha guadagnato di più su Instagram (dove ha 219 milioni di followers) tra gli sportivi, con oltre 2 milioni. Battuto anche in questo caso Messi fermo a 1,45 (con 151 milioni di seguaci), terzo in classifica Neymar (1,33 milioni, con 138 milioni di persone che lo seguono). Numeri impressionanti, come quelli che sa mettere in campo, dove ha mietuto gol, vittorie e primati con tutte le maglie che ha indossato.

Ora la parola torna al campo, con la stagione che sta per ripartire: l'obiettivo è contribuire all'ennesimo scudetto della Juve e poi provare a conquistare quella coppa con le grandi orecchie che Ronaldo in carriera ha già sollevato cinque volte.