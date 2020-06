Bottiglie, cocci e rifiuti abbandonati ai giardini di via Cavalli e nell'area gioco dei bimbi: gli "avanzi" di una festa notturna [FOTO E VIDEO]

"Uno spettacolo indecente. E ora chi pulisce?". Il grido dei genitori del quartiere Cit Turin è univoco e punta dritto contro gli incivili che nella notte appena trascorsa, tra sabato 6 e domenica 7 giugno, hanno devastato i giardini di via Cavalli, quelli di fronte al grattacielo Intesa Sanpaolo e al tribunale di Torino.

Bottiglie rotte e abbandonate, rifiuti, cocci e birre lasciate sul prato, sulle panchine e anche all'interno dell'area gioco bimbi, addirittura sopra gli scivoli e le attrezzature stesse. Tutto fa pensare a una festa improvvisata all'aperto che si è svolta nella notte, probabilmente con protagonisti dei giovanissimi che hanno deciso di celebrare così l'ultimo giorno di scuola, che quest'anno vuol dire la fine delle video-lezioni online, che per molti è stato ieri e per molti altri sarà mercoledì 10 giugno.

Stamattina i genitori sono stati costretti a tenere i propri bambini lontano dall'area gioco per paura che si facessero male con i cocci. Molte lamentele dei residenti e di chi è passato da lì per una passeggiata. Lo spettacolo era in effetti sconcertante: tutti i rifiuti sono stati abbandonati a pochi passi dai numerosissimi cestini presenti nell'area.

Nessuno, oggi, se l'è sentita di mettere a posto e buttare i rifiuti, forse anche perché in piena emergenza Coronavirus non è facile per le persone scegliere di toccare bottiglie e avanzi abbandonati chissà da chi. Non resta allora che aspettare l'intervento del Comune, che comunque dovrebbe mandare quotidianamente nei giardini gli addetti alla sanificazione delle aree gioco.