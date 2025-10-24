Incidente sulla Torino-Milano, auto in fiamme e traffico paralizzato

Forti disagi per gli automobilisti questa mattina, 24 ottobre 2025, sull’autostrada Torino-Milano, in direzione Torino, a causa di un tamponamento tra due auto avvenuto all’altezza dello svincolo di Settimo Torinese. Dopo l’urto, uno dei veicoli ha preso fuoco, generando panico tra gli automobilisti ma fortunatamente senza feriti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, che hanno spento il rogo, mentre le pattuglie della polizia stradale di Novara hanno effettuato i rilievi del caso. La gestione della viabilità è stata affidata agli ausiliari della Satap, che hanno dovuto affrontare la situazione durante l’ora di punta.

L’incidente ha provocato code superiori ai due chilometri, con rallentamenti che sono durati oltre due ore fino alla rimozione dei veicoli incidentati. Gli automobilisti sono stati costretti a lunghe attese e deviazioni, con pesanti ripercussioni sul traffico mattutino verso il capoluogo piemontese.