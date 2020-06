Un tapparellista a Torino nel quartiere Parella - Alfi Service

Alfi Service mette a disposizione dei suoi clienti uno staff di tapparellisti qualificati ed esperti, pronti ad intervenire su Torino e zone limitrofe.

Sei in cerca di un tapparellista a Torino ? Affidati al team di Alfi Service che da moltissimi anni si occupa di sostituzioni, riparazioni e motorizzazioni con la massima efficienza e professionalità.

L’elevata esperienza del personale tecnico dell’azienda – sempre in costante crescita e aggiornamento – rappresenta una vera e propria garanzia per chiunque abbia bisogno di interventi celeri e montaggi sicuri.

L’azienda spicca per servizi onesti ed efficienti, ma anche per competenza e prezzi giusti e trasparenti.

Riparazione tapparelle Alfi Service

Lo staff di Alfi Service è specializzato in riparazioni tapparelle a Torino, sia per privati che per aziende.

Se il tuo problema riguarda la cinghia della tapparella rotta o strappata, la cosa migliore da fare è chiamare una ditta di professionisti in grado di sostituirla in tempi record. Alfi Service può occuparsi di questo e di molti altri inconvenienti che possono riguardare le tapparelle.

La ditta può anche ripristinare una puleggia che fa rumore, sostituendola con un’altra molto più moderna e all’avanguardia. Per mantenere elevati gli standard di precisione e sicurezza, Alfi Service utilizza solo ricambi originali e di ottima qualità.

Se hai bisogno di sostituire i cassonetti delle tapparelle perché rotti o troppo usurati, non esitare a contattare Alfi Service. L’azienda è in grado di montare ogni tipo di cassonetto, di qualsiasi materiale e dimensione.

Per l’azienda lo sbloccaggio delle tapparelle è un “gioco da ragazzi”. Risolvere questo tipo di problema è fondamentale dato che una tapparella bloccata rischia di farci restare al buio per giorni.

Il problema potrebbe derivare dalla rottura dell’avvolgibile oppure perché hai alzato troppo la tapparella . Qualunque sia la motivazione contatta Alfi Service e in men che non si dica la tua tapparella verrà ripristinata.

Sostituzione tapparelle Alfi Service

Il servizio di tapparellista messo a disposizione nella zona di Torino da Alfi Service, risponde anche nel caso in cu ci fosse bisogno di sostituire la serranda. Quando le tapparelle diventano ormai troppo vecchie e malfunzionanti, non si può far altro che contattare una ditta esperta in interventi di sostituzione.

Se dunque vuoi sostituire gli avvolgibili, Alfi Service è la soluzione che fa al caso tuo. L’azienda può montare qualsiasi tipo di tapparella, sia che si tratti di serramenti manuali che elettrici.

Per la tua abitazioni desideri installare tapparelle resistenti agli agenti atmosferici, che siano facili da lavare e che non costino una fortuna? Allora hai bisogno di installare le tapparelle in pvc, le più richieste in assoluto del settore serramentistico poiché rappresentano il miglior compromesso tra prezzo e qualità.

Mentre laddove serve un maggiore isolamento termico e acustico, Alfi Service suggerisce l’installazione delle tapparelle in alluminio, ideali per chi vive in una zona umida e sa quanto questa particolare condizione climatica possa incidere su porte e finestre.

Se invece desideri rafforzare la sicurezza della tua abitazione potresti aver bisogno dell’installazione di tapparelle in acciaio, le più sicure di tutti contro furti, rapine e intrusioni.

Tapparelle su misura

Come già detto, tapparellista Torino Alfi Service ha la soluzione giusta per ogni esigenza.

Se vuoi installare nuove tapparelle a Torino non ti resta che contattare l’azienda che ti aiuterà a trovare i serramenti che più si adattano all’arredo della tua casa. La ditta ti proporrà un’ampia gamma di prodotti tra cui scegliere, ad un prezzo super vantaggioso.

Dopo aver rivelato le misure, potrete stabilire insieme allo staff il tipo di materiale più adatto alle vostre esigenze, la manovra desiderata (manuale o elettrica), il colore ed infine la blindatura.