Riaperti i centri servizi clienti Gtt: qualche coda e accessi consentiti solo su prenotazione

Il trasporto pubblico torinese prosegue nel suo lento ritorno alla normalità. A partire da oggi, infatti, hanno riaperto i centri servizi per i clienti di Gtt.

Già negli scorsi giorni gli uffici di Porta Susa, Porta Nuova, corso Francia e corso Turati erano stati presi d’assalto dai torinesi rimasti con una pratica sospesa o con il permesso di sosta da rinnovare. Questa mattina, dopo due mesi e mezzo di inattività, il personale di Gtt è tornato negli uffici, a dispensare informazioni e a svolgere mansioni.

Al fine di evitare assembramenti, garantendo però un buon servizio ai clienti, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico torinese ha messo in campo alcuni fondamentali accorgimenti: l’accesso al centro servizi è infatti possibile solo previa prenotazione al numero telefonico 800-019152 e 011-0672000. Gtt ha anche ampliato la fascia oraria in cui sarà possibile fissare l’appuntamento (Porta Nuova e Susa dalle 6:45 alle 20:35, corso Turati 13/A e corso Francia 6 dalle 8:45 alle 16 e ufficio di Porta Nuova aperto anche nel weekend dalle 8:45 alle 16:00) e sta lavorando alla realizzazione di un’applicazione che, salvo imprevisti, dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’estate.

Questa mattina il servizio è stato quindi regolare, con gli uffici al lavoro a ritmo serrato ma mai presi d’assalto. Qualche coda a Porta Nuova, mentre a Porta Susa non si sono registrati assembramenti. Coloro che, non sapendo di dover prenotare, si sono presentati direttamente al centro servizi, sono stati accolti dal personale di Gtt rigorosamente dotato di visiera e invitati a contattare il call center gratuito.

Amara sorpresa per i possessori di un abbonamento di un abbonamento di sosta in una zona a pagamento. Nonostante le strisce blu fossero sospese fino al 2 giugno, l’azienda non ha ancora deciso se prorogare gli abbonamenti per il periodo in cui non è stato possibile usufruire del servizio. Di fatto, in molti, hanno quindi versato tre mesi circa di sosta senza che quest’ultima fosse a pagamento. Ora, una volta scaduto il permesso, si ritrovano nella condizione di pagare ancora. Nei prossimi giorni Gtt, dopo essersi confrontata con la Città, deciderà come procedere. Per il momento, per quanto riguarda la sosta, fino al 15 l’azienda farà solo attività informativa e permetterà ai torinesi di mettersi in regola, in attesa di capire se vi saranno proroghe o indennizzi vado.

Capitolo abbonamenti: in questo caso il tema è regolato in modo generale dal DPCM numero 34 del 19 maggio scorso, all’articolo 215. “Le associazioni delle aziende di trasporto si stanno confrontando con il Governo sulla interpretazione di tale norma, che comunque andrà rispettata” spiegano da Gtt.